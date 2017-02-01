大便不好也可能是肝病

核心提示：有读者问，大便总是不正常，不是便秘就是大便失禁，做过肠镜检验没发现问题，但是吃了很多药也不见好，而且也不知道是该通便还是该止泻。

有读者问，大便总是不正常，不是便秘就是大便失禁，做过肠镜检验没发现问题，但是吃了很多药也不见好，而且也不知道是该通便还是该止泻。

如果这种情况长期存在，又排除了肠道的问题，必要时要查查肝脏和胆囊，因为有的腹泻是“肝源性腹泻”，和肝脏的功能有关系，很多慢性肝病的人腹泻是常见症状，但之前并不知道自己是肝病，只不过是肝炎病毒的携带者，因为没有症状，什么时候转变成了慢性肝炎，自己也说不清，后来是因为检查腹泻的原因发现有肝病问题的，甚至有的已经是晚期，肝功能都快失去代偿了。

几乎每个科的医生，都会把自己熟悉的疾病称为“无声的杀手”，包括高血压、肝炎、青光眼，这些病在慢慢转变甚至加重的过程中，是没有什么明显感觉的：高血压的时候，人可能已经适应了，不吃药也没觉得异常，但就在这种无感中，心脑肾等靶器官时时刻刻都在受到损伤。青光眼也一样，可以引起失明，但发生在单侧时，通过另一只眼睛的代偿，病人看东西没什么障碍，最后发现失明的时候，都说不清什么时候发生的，但往往已经过了治疗良机。肝炎也同样，最典型的肝脏症状是疲劳，但很多人把这归结为上了年岁，或工作太累，因为疲劳这个症状实在没有特异性，可以是病状也可以是劳累之后的正常生理感受，以至于贻误治疗。

因此，只要一种病症长期存在，而且用常规的原因解释不了，比如大便异常，但肠道却没问题，就要从其他方面想一想，包括胆囊，很多胆囊炎、胆结石的病人都有便秘与腹泻交替的症状，和胆汁对脂肪的消化能力下降有关，所以不是单纯的通便止泻的问题，而是要关注肝胆的状况。