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身为“百益果王”的它，对肝脏还有这5种好处

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2017-10-0139健康网李元
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木瓜属于热带水果，它外皮黄绿，果肉橙红，味道香甜多汁，是很多人最爱的水果之一。在一次世卫评比出的健康食品排行榜中，木瓜独占鳌头，以其丰富的营养价值，有效的保健功能，位列榜首。

木瓜有很高的营养价值

木瓜含有木瓜酵素、番木瓜碱、蛋白质、铁、钙，以及多种氨基酸和维生素，在《本草纲目》中，李时珍也对木瓜的功效有所记载，认为它可以平肝和胃，舒筋活络，《食疗本草》、《王祯农书》等古书也对木瓜的食疗功能有详细的叙述，可见木瓜着实“是块宝”。

木瓜素有“百益果王”的称号，可见其营养价值之高，然而它还有一个重要的保健作用：护肝。现代研究发现，木瓜有助于降低血清谷丙转氨酶，促进肝细胞的修复，减少肝细胞的肿胀和坏死，是肝病患者最适合的水果。俗话说药食同源，那么木瓜究竟是如何保护人体肝脏的呢?


1.富含维生素C。每100g的木瓜果肉中含有96.8mg的维生素C，比苹果的含量高出约50倍!由于维生素C不能由机体自身合成，因此需要向外界大量摄入，从而满足身体代谢的需要。维生素C具有许多功能，可以清除氧自由基，稳定肝细胞外膜，促进肝细胞的再生以及肝唐元的合成，提高肝细胞的抵抗力，从而加快修复受损的肝脏。

2、富含齐墩果酸。每100g的木瓜含有70mg的齐墩果酸，这种化合物有降低血脂、护肝降酶、抗炎抑菌等功效，以齐墩果酸作为主要成分的甲清齐墩果酸片，就是一种常用的肝病辅助治疗药物。


3、促进消化。木瓜汁液中含有一种名叫“木瓜酵素”的成分，这种蛋白质分解酶可以对肉类中的蛋白质进行分解。因此，饭后一段时间吃木瓜，有利于促进消化，防止消化不良。慢性肝病的患者常常出现饭后饱张、食欲不振等症状，吃一些木瓜有利于改善此类症状，提高胃肠道的消化能力。

4、富含多种氨基酸。慢性肝病的患者一般都会出现氨基酸缺乏以及营养不良，木瓜中含有多种氨基酸的成分，100g木瓜果肉中含有529mg的氨基酸，而氨基酸是蛋白质合成最基本的原料，多吃木瓜有利于保证肝病患者的营养补给。

5、抗癌作用。亚硝胺是一种强致癌物，也是肝癌的常见诱生物。木瓜能够有效阻止亚硝胺的合成，具有一定的抗癌作用。

以上就是木瓜为何有保肝作用的5大法宝，因此大家平时可以多吃木瓜，不仅美容养颜、瘦身减肥，最重要的是可以保护肝脏哦!

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