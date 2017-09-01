4个症状可以自查肝癌，很容易误诊！

核心提示：在中国，每6个癌症病人中就有一名肝癌患者，更可怕的是，我们的肝脏并没有痛觉神经，临床上一检查就是肝癌的人并不少见，因此，肝癌的预防及早期发现非常重要。那么肝癌有什么典型症状？预防肝癌又有什么方法呢？

据统计，每6个癌症病人中就有一名肝癌患者，更可怕的是，我们的肝脏并没有痛觉神经，临床上一检查就是肝癌的人并不少见，因此，肝癌的预防及早期发现非常重要。那么肝癌有什么典型症状？预防肝癌又有什么方法呢？

四个症状提示肝癌

1、消瘦、乏力

这种症状通常发生在肝癌的中晚期。

这是由于肿瘤代谢产物引起机体生化代谢变化，导致食欲下降，患者能量不足。

2、发烧

肝癌所引起的发热一般在37.5℃-38℃左右，有些可达39℃，热型呈不规则，一般没有出现寒战，患者常在午后发热。

发热可因肿瘤坏死或其代谢产物引起。





3、消化道症状

常表现为胃纳减退、饭后上腹饱胀，或恶心、呕吐或腹泻。

4、肝区疼痛

这是肝癌患者的常见症状，疼痛部位通常在肝区。

肝癌中晚期患者的肝区疼痛位置一般在右肋部或剑突下，疼痛性质更多呈现持续性隐痛、刺痛或钝痛为主，也有一部分患者的疼痛会有特异性表现。

部分患者的疼痛区域会在中上腹，这种一般是左叶肝癌所导致，但有时也会被误诊为胃病，从而延误治疗的时机。





预防肝癌“三不吃”

1. 不吃发霉食物

夏季食物如果保存不当，很容易就会发霉，而发霉食物中的黄曲霉素是公认的肝癌高危因素，致癌所需时间最短仅有24周。

因此食物应保存得当，一旦发霉就要马上丢弃，尤其是花生、黄豆、甘蔗、红薯等，一定不可再食用。

此外，变质的食用油也一定要尽快丢弃。

2. 不吃或少吃腌菜

咸菜、酸菜、咸鱼等腌制食品鲜香开胃，天气一热，食欲不好，很多人都喜欢吃腌菜下饭。

但腌菜中含有较多的亚硝胺，实验证明与肝癌发生有关，最好少吃。

而且要注意，只腌十几天的腌菜亚硝酸盐含量达到高峰，因此腌制时间较短的腌菜最好不要吃。

3、不饮或少饮酒

长期饮酒，酒精不断侵蚀胃粘膜，伤害胃粘膜上皮细胞，食物中的有毒成分就容易被胃吸收，诱发酒精性肝炎。

当酒精肝进展到一定程度，肝脏的解毒功能不断下降，就可能诱发酒精性肝硬化，这是导致肝癌的诱因之一。

如果用发霉的花生来下酒，诱发肝癌的可能性会更大。