肝病上身静悄悄！6个细微症状是肝脏在“求救”

核心提示：说到最迟钝的器官，肝脏绝对能排前三。不过，其他部位会帮助受伤的肝脏“发声”，你可以发现吗？

说到最迟钝的器官，肝脏绝对能排前三。肝脏虽然承担着排毒代谢的重任，却一直默默无闻，就算生病了也是“硬扛”，要是真的等它疼起来，已经为时已晚。不过，其他部位会帮助受伤的肝脏“发声”，你可以发现吗？

肝脏生病，皮肤“走漏风声”

如果得了肝病，患者通常会发现在大小鱼际处（大拇指、小拇指根部两片区域）的皮肤出现了一块一块的充血，或者是红色斑点、斑块，经过按压后变得苍白，一抬手就马上恢复，这就是“肝掌”。

如果肝病患者出现肝掌，证明肝脏的代谢功能出现了问题。

我们知道，无论男性或女性，体内都有雌性、雄性两种激素。

当这两种激素发挥完自身作用后，不会一直留存体内，而是需要被灭活，肝脏就是这一过程的执行者。

若肝细胞受损，就没办法及时灭活体内的雌激素，当体内雌激素蓄积到一定程度，就会使体内小动脉扩张，在手掌上的表现就是肝掌。

因此，肝硬化以及慢性肝病患者如果出现肝掌，多半提示肝功能下降，病人需要及时治疗了。

不过需要注意，有肝掌的不一定都有肝病。如果健康人体内雌激素分泌过多，超过了肝脏的灭活能力时，也会出现肝掌。

因此，如果出现肝掌，要结合病史、肝功能、乙肝两对半、肝胆胰脾彩超等多项检查后，由医生作出综合判断。

这些症状同样提示肝病





1、食欲下降

一些肝炎患者在早期并没有意识到肝炎的存在，只是觉得胃口差，腹胀，按胃病治了很久，吃了好多胃药也不见好，去医院一查，才发现胃口不好是肝炎的错。

在肝炎症状中，食欲差、消化不良是很常见的，严重时会出现厌油腻、恶心呕吐。尤其是黄疸型肝炎的病人，这些症状会更明显。

因此，长期胃病患者一定要检查肝功能，以免延误病情。

2、皮肤、眼球变黄

黄疸是肝炎中最易被发现的表现。

黄疸形成时，皮肤和黏膜变为黄色，最典型的是眼白变黄，在灯光下可能不明显，但在户外就很好辨认。

为了确诊，最好化验一下血和尿中胆红素含量是否升高。

若肝脏受损伤、胆道阻塞，胆红素的排泄就会受阻，当其逆流入血时，抽血可发现血中胆红素升高。

沉着在皮肤黏膜上表现为面黄眼黄，随尿排出，尿色为浓茶色。





3、疲乏无力

不同病人表现不一样，轻者懒得活动，重者卧床不起。而且经过充分休息也无法解除疲劳感。

其原因主要是病人胃口差，消化吸收出现障碍，导致摄入能量不足。

4、发热

急性黄疸型肝炎患者在初期会发烧，温度在37.5~38.5℃，一般不会有高热，持续时间为三至五天。

发热的原因可能是肝细胞坏死、肝功能障碍、病毒血症等。

5、肝区痛

当肝脏有病时，肝脏会肿大，甚至超过右肋骨下方。

患者会感到肝区刺痛，或有垂坠感，间歇性发作，一般能够忍受，在劳累、生气时明显，休息可减轻，但右侧卧位会加重。