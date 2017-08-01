脂肪肝可以不药而愈？记住中医5句话就行！

核心提示：专家提醒，脂肪肝不是小问题，需要引起每个人的重视。

饭局经常持续到凌晨？酒量越来越小？这些常见症状都可能是脂肪肝到来的前兆。如今，脂肪肝已经成为位居第二的肝病，仅次于病毒性肝炎。但是很多人并不重视脂肪肝，甚至一检查就是肝硬化。专家提醒，脂肪肝不是小问题，需要引起每个人的重视。

医学指导：中山一院中医科 张诗军教授

脂肪肝有三大类型

张教授说，不合理的膳食结构、不良饮食习惯、爱好喝酒，都是脂肪肝“偷袭”的高危因素。

除此以外，平时多坐少动、精神萎靡、以及有肥胖相关疾病家族史等都是脂肪肝的诱因。

据张教授介绍，临床上，大部分脂肪肝患者没有特异症状，有的人甚至已出现严重的肝损伤，都不会有任何症状或体征;大多数患者可通过B超进行诊断。

一般来说，常见的脂肪肝有以下一些类型：

1、营养性脂肪肝

主要原因是营养过剩，尤其是那些三天两头应酬饭局的人。

2、酒精性脂肪肝

其原因自然是饮酒过度。





3、肝炎型脂肪肝

患了病毒性肝炎，肝脏功能失常，造成肝内脂肪过量堆积。

15%脂肪肝发展为肝硬化

“约有15%的病人会从单纯的脂肪肝转为肝纤维化、肝硬化，3%的患者可能进展为肝功能衰竭，甚至需要进行肝移植。与此同时，脂肪肝又是可逆的。”张教授说。

他表示，脂肪肝的治疗原则主要有以下5点：

·祛除病因（如戒酒等）；

·维持理想体重，调节饮食，坚持适度锻炼；

·维持正常血脂、血糖水平；

·自我保健意识的教育，纠正不良生活行为；

·必要的辅助治疗：保肝、祛脂、抗纤维化。

张教授强调，脂肪肝患者即使肝功正常，没症状也要治疗。

中医防治脂肪肝的五个方法

张教授表示，中医药对脂肪肝的防治适宜长期服用，他推荐了5种方法：

1、利尿渗湿法

他表示，冬瓜有利水作用，并有“瘦人忌”的记载。





冬瓜籽和冬瓜皮都能煎汤常服，正好废物利用。

玉米须有利尿之功，俱可作降脂药用。

2、和胃消脂法

运用山楂、大麦芽、莱菔子等药和胃助消化，这些药早已有消除脂垢的记载。

鲜莱菔（萝卜）生吃、炒吃均甚清口，也算是降脂减肥最简便的食物疗法。

3、活血行淤法

活血行淤降脂药物如当归、川芎即古方佛手散，善于活血调经止痛。

丹参、三七、赤芍药能活血舒筋，对淤阻经络者多适用之。

市售之丹参滴丸都有活血，行淤，降脂的功效。

4、宽胸化痰法

瓜蒌又称栝楼，为宽胸化痰主要药，可降血脂，尤其善治冠心病。

薤白即小蒜，临床常与瓜蒌配合同用，既可和中理气，又能化痰降脂。

市售之陈皮梅、橙皮条等，亦为食疗降脂之佳品。

5、疏肝利胆法

决明子能清肝明目，平时泡茶常饮之，有泻肝火、降血脂功效。