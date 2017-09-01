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中药≠无副作用！抓了几副药治病，她折腾出肝衰竭！

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2017-09-0339健康网
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核心提示：专家表示，但凡是药物皆有毒性，这也恰恰是其药用价值所在，西药如是，中药亦如此。滥用药物对肝脏的伤害是最深的，为了护肝保肝，大家在服药前一定要慎重。

在老百姓眼中，中药是没有副作用的，这也成为中被药滥用一个很重要的原因，专家表示，但凡是药物皆有毒性，这也恰恰是其药用价值所在，西药如是，中药亦如此。滥用药物对肝脏的伤害是最深的，为了护肝保肝，大家在服药前一定要慎重。

吃中药治妇科病 结果吃出肝衰竭

46岁的冯小姐听朋友介绍说，镇上有个中医馆开的方子，调理妇科病特有效。于是上个月，她也到这个中医馆抓了几副中药来调理妇科病。

连吃3天后，冯小姐觉得胃不舒服。但她以为是自己脾胃虚弱，这只是吃中药的正常反应。

再接着吃了半个多月，冯小姐开始一吃东西就吐，面色发黄，她以为是感冒导致的，就到当地医院看病。但医生检查后告诉她，赶紧转到大医院，肝功不正常了。

冯小姐随后来到西南医院，发现患上了药物性肝炎，而且病情已经进展到肝衰竭，情况十分危急。

随后，肝胆科张雷达教授为她做了肝移植手术，术后总算脱离了生命危险。


张教授介绍，冯小姐所患的药物性肝炎是指往常身体健康的病人在使用某种药物后，出现了不同程度的肝脏损害。可发生在过量用药时，也可发生在正常用量时。

目前，我们在生活中接触的药物和保健品达到三万种以上，已明确会诱发药物性肝炎的药物超过了一千种，为了预防药物性肝炎，一定不能擅自滥用药物。

温馨提醒：保护肝脏还有三步

除了药物伤肝以外，以下三个因素也是护肝要点：

1、别让“干杯”变“肝悲”

酒中含有酒精，其成分主要是乙醇，肝脏是处理乙醇的主要场所。

乙醇在转化成乙醛时是氧化反应，首先会导致肝小叶中央区缺氧。


因此，长期大量饮酒的人肝内血管收缩、血流减少，肝内缺氧的情况会越来越严重。

所以喝酒伤肝不但伤害肝脏细胞，还会导致肝脏缺氧。

2、拒绝高脂食物带来“肝”扰

当前，非酒精性脂肪肝已成为我国发达地区及中高层收入人群慢性肝病和肝功能异常的第一大病因。

因此，对于体重超重、肥胖，以及短期内体重增长过快的肝病患者，一定要在饮食上有所节制。

事实证明，减肥不仅能防治胰岛素抵抗、代谢综合征，及其有关的心脑血管疾病，还能够有效防治与肥胖有关的肝病。

3、化“肝”戈为玉帛

《黄帝内经》记载“怒则气上，怒伤肝。”

专家表示，遇事的时候要乐观对待，能够很好把握和控制自己的情绪，这样肝气才会顺畅，才可以更好协调自身的情志和精神活动。

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