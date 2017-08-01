平时身体好，70岁老伯查出肝癌！这些人是“肝癌后备军”

核心提示：肝癌是近年来我国高发的恶性肿瘤之一，许多肝癌患者查出肝癌时往往已到了中晚期，失去了最佳治疗机会。

肝癌是近年来我国高发的恶性肿瘤之一，许多肝癌患者查出肝癌时往往已到了中晚期，失去了最佳治疗机会。之所以会有这种现象，主要原因是肝癌早期症状并不明显，而且很容易与其他疾病相混淆。专家提醒，肝病高危人群需定期检查肝功能，排查早期肝癌。

病例：肝癌已到晚期却无明显表现

70多岁的老蔡一直觉得吃饭倍香、身体倍棒，所以退休10几年来，单位组织的免费体检他一次都没有参加。

前段时间，老蔡晚上经常起来小便，于是他怀疑自己得了前列腺炎，就到医院就诊。这一检查把他吓坏了：老蔡同时患有糖尿病、高血压、前列腺炎、肾囊肿以及肝部癌肿。

更不幸的是，肝肿瘤已经侵犯到门静脉，肝癌已发展至晚期。

知道结果后，老蔡跟家人都十分困惑：他既没有肝区疼痛，也没有黄疸和腹水，怎么一检查就是肝癌晚期？为何之前一点征兆都没有？

分析：多种疾病均可掩盖肿瘤症状

临床上很多患者都有老蔡这样的误区：以为没有出现消瘦、黄疸、腹水及食欲减退等症状，就不会得肿瘤。





事实上，判断肿瘤是不是进入晚期，不单单取决于病人有没有出现症状，而是取决于肿瘤大小、肝功能、是否转移、是否侵犯到血管等因素。

众多肝癌病人已发展到晚期，临床上却没有任何症状，原因可能有多方面：

首先，病人的肝脏代偿功能良好。

对普通人而言，通常来说，只要有30%的肝细胞健康，就能够维持人体正常的运转。

肿瘤虽然已侵犯至肝脏，甚至侵犯至血管，但只要有30%的肝脏还是健康的，就不会表现出症状。





但这并不代表患者可以高枕无忧，因为肿瘤生长速度非常快，等肿瘤细胞进一步损害肝脏，到那时治疗已失去意义。

其次，如果患者的肿瘤刚好长在肝脏正中央，而且肝体积没有显著增大，肝包膜张力小，没有影响到周围神经，肝区也可能不会疼痛。

癌栓没有侵犯门静脉，或已侵犯到门静脉，但没完全堵住，就不会有腹水。

提醒：易感人群最好每半年照一次B超

有肝癌家族史、乙肝病史、生活中爱吃腌制食物、喝酒者，都属于肝癌的易感人群，这些人群最好半年做一次B超检查，以便及时发现疾病。

值得一提的是过往有家族史的患者。

因为肝癌尤其喜欢挑“自家人”下手，这也许是由于疾病本身的遗传易感性。临床上经常能看到前后患癌的同一家人，甚至两兄弟同时上手术台做肝癌手术的案例。