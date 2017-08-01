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年纪轻轻，乙肝转成肝硬化！只因他干了一件傻事

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2017-08-2039健康网
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核心提示：小三阳患者症状不明显，肝功能也可能正常，正因为如此，一些患者不注意日常调理，病情就很容易悄悄恶化。

我们都知道，乙肝小三阳也属于乙肝病毒感染者，只是小三阳患者症状不明显，肝功能也可能正常，正因为如此，一些患者不注意日常调理，病情就很容易悄悄恶化。


医学指导：解放军458医院全军肝病中心主任 余宙耀

案例：盲目进补让“小三阳”变成肝硬化

早在几年前，25岁的小王就在体检中被告知自己患了“小三阳”，但他的肝功能是正常的，也没有异常症状，加上他平时很喜欢运动，周末爱爬山，一年下来连感冒发烧没几次。

虽然小王觉得自己很健康，但由于怕被他人知道自己的病情，更怕女朋友因此跟他分手，小王没看医生，自己上网寻找治疗办法。

经过一番摸索，小王觉得可能是营养跟不上，免疫力低，才惹上了“小三阳”，所以他买了很多补品，比如人参、蛋白粉等，长期食用

一直到不久前，小王觉得全身乏力，胃口很差，经过检查，小王已患上脂肪肝和肝硬化！

听了小王对病史的叙述，余主任为他找到了病根：“一年前你虽然肝功正常，但实际上已经是‘隐匿’型的慢性肝炎患者。”


中医认为，肝病患者不宜“大补、热补”，否则病情不容易好转不说，还可能会进一步恶化。

“小王的进补方法不仅没有解决抗病毒的核心问题，而且过量饮食让肝脏负担不断加重，发展为脂肪肝，并逐渐由肝纤维化发展到肝硬化。”

“小三阳”患者不吃药乱进补现象很普遍

余主任介绍：“类似情况在临床上并不少见，乙肝患者常常对疾病缺乏正确认识，不投医或乱投医，不吃药却乱进补，结果加重了病情。”

事实上，在部分肝功正常的“小三阳”患者中，很多都存在潜在的病变可能，随着时间的推移可能发生纤维化，进一步发展为肝硬化，甚至肝癌。

“目前，抗病毒治疗是公认的乙肝治疗重点，其次才是免疫调节等方法。”余主任建议，乙肝病人要及时到医院接受正规药物治疗，不能耽误病情。


“其实小王查出的‘小三阳’是指乙肝病毒两对半检查显示‘乙肝表面抗原、核心抗体和E抗体’三项呈阳性，但没有临床症状，肝功能正常，乙肝病毒DNA阴性。这种患者可以暂时不治疗，但需要定期复查。”他说。

提示：肝病患者饮食无特殊讲究

医生指出，肝病患者在饮食上其实没特别规定，只要保证足够热量、适量蛋白和纤维，还有丰富的维生素就够了。

“小三阳”患者要多吃蔬果，补充充足的维生素和纤维素。此外，饮食最好能做到低糖、低脂、高蛋白。蛋白质可选择豆制品、牛肉、鱼肉、鸡肉等。

此外，"小三阳"患者消化功能比较差，吃太多会加重肝脏负担，因此七八分饱就够了。

余主任强调，“小三阳”患者在生活中要禁酒，避免过度劳累，尽量不服用可能造成肝损害的药物。

综合
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小三阳 肝硬化 脂肪肝

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