国医大师怎么养肝？4个秘诀让肝脏一生不得病！

核心提示：我们常把心爱的人叫做“小心肝”，而对身体的肝脏却不见得有多么爱护。在中医眼中，肝脏具有疏泄气机、条畅情志的作用，想知道国医大师们如何养肝吗？接着往下看吧。

我们常把心爱的人叫做“小心肝”，而对身体的肝脏却不见得有多么爱护。在中医眼中，肝脏具有疏泄气机、条畅情志的作用，想知道国医大师们如何养肝吗？接着往下看吧。

中国中医科学院名誉院长、国医大师唐由之——宽心养肝

唐教授的脸上总带有一种发自内心的、轻松的笑容。

唐老和老伴相濡以沫50多年，老伴遇到烦心事跟他唠叨时，他都会说：

“没什么大不了的，别人也有难处，咱们多理解吧。”

中医认为“肝喜调达而恶抑郁”，调达就是指肝脏如草木一样，喜欢不受拘束地生长，不爱被压抑。

心情忧郁或爱生气会使肝脏气血不畅，如果心情舒畅、心态平和，肝气就能够正常生发和调节。





全国著名中医内科学家、国医大师朱良春——喝粥养肝

国医大师朱良春有一道“养生粥”，而且一喝就是七十年。

在上世纪三十年代末，朱老随老师到上海行医，那时正值霍乱，师徒二人操劳过度，体力日益不支，人也消瘦不少。

朱老的母亲知道后，将莲子、薏仁、绿豆、扁豆、大枣洗干净，用泡过黄芪的水大火煮开，改小火煮40分钟，再加枸杞煮10分钟。

这样煮出来的粥不但味道丰富，还可以抗疲劳、强体力。

“我记得吃了几个月后，精神慢慢好转，不怎么疲劳了，到现在依然坚持每天喝一碗。”

朱老的这碗“养生粥”其实是“心肝宝贝”一起养。

绿豆入心经，有清热解毒的作用，略苦的莲子也可以清心养心，而枸杞是补肝佳品。薏仁、红枣、扁豆都是健脾的，也可以养肝。再加上大补元气的黄芪，自然可以收获很好的食疗效果。





江苏省名中医、国医大师周仲瑛——睡觉养肝

周老的弟子说起对周老的印象，就是“睡得香”。

无论是忙碌还是空闲，也不管环境安静还是吵闹，他倒头便能睡得着。

“人卧则血归肝”，晚上11点至凌晨3点是肝发挥其藏血、解毒作用的最好时间，因此，想要养肝，一定要在晚11点前睡觉，最好可以在10点半左右入睡，这样11点就已经进入深度睡眠，可以帮助血液回流肝脏。

广东省名老中医、国医大师邓铁涛——健身养肝

从五十岁开始，邓老就开始打八段锦，他觉得老年人更适合这种柔性运动，以此帮助调理脏腑、强筋炼骨。

八段锦的每一式动作对身体某个部位能起到一定的调理效果。

比如“五劳七伤往后瞧”，这个动作主要是脊柱的拧转，有利于疏肝解郁、调畅气机、行气活血。