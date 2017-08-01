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为养生天天吃保健品，60岁老伯肝功能严重超标！

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2017-08-2439健康网
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核心提示：当前，患上肝病的人是越来越多，医生指出，肝功异常是肝病的信号，一定不能忽视，而乙肝、丙肝都可能诱发肝硬化和肝癌，擅自停药万万不可取。

甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、脂肪肝、酒精肝……各种各样的肝病，你是不是被搞昏了头？当前，患上肝病的人是越来越多，医生指出，肝功异常是肝病的信号，一定不能忽视，而乙肝、丙肝都可能诱发肝硬化和肝癌，擅自停药万万不可取。

医学指导：广东省第二人民医院感染科主任、主任医师吴茂盛

病例：肝功异常原来是乱服保健品惹祸

60多岁的吴伯平常很注重保健养生，身体也一向不错。但是最近去做体检，结果却把他吓得不轻：肝功能异常值已超过正常值的2倍！

这是为什么？医生询问后才知道，吴伯的儿女非常关心父亲，出差或旅游都会带当地流行的保健品回来，吴伯几乎每天都吃

医生指出，吴伯服用的保健品、补品不但种类繁多，药物成分也不明确，一旦长期服用，出现肝功能异常的几率非常大。

剖析：肝功异常门诊量翻10倍

吴主任表示，饮食不当、生活习惯不健康、滥服药物等行为都会对肝脏造成损害，使肝脏结构遭到破坏，肝功能代谢异常。

他提醒，与10年前相比，酒精肝、脂肪肝、药物肝等这些肝功能异常患者的门诊量翻了近10倍，这一类患者如果不重视肝代谢异常，很可能发展到肝硬化。


肝功能异常的常见症状是：

·肋下胀痛或不适

·恶心，厌油腻，不适饮食，食后胀满

·黄疸

·大便或干或溏，小便黄

·低烧

·头昏耳鸣，面色萎黄无华等。

但也有一些肝功能异常者初期没什么症状，所以，坚持每年一次的体检，是及时发现肝病的最好方法。

乙肝：可适时做BCP检测 提防肝硬化肝癌

我国是乙肝大国，乙肝病毒携带者超过1亿。

吴主任指出，有效的抗病毒治疗，可减慢乙肝患者患上肝硬化、肝癌的几率。


乙肝的抗病毒治疗是长期的过程，患者一定要坚持不懈。而现实是，63%的患者会擅自停药，其中57%患者病情加重；可以坚持抗病毒3年以上的仅有19%。

“这样的数据让人揪心”，吴主任说，“这种过早、擅自的停药会让病人的病情加重，或突然恶化”。

吴主任提醒，慢乙肝患者一定要认识到：

1、不要畏惧抗病毒治疗；

2、抗病毒治疗过程中抗病毒药物不要吃吃停停，要坚持

3、想要打破乙肝——肝硬化——肝癌的“三部曲”，一定要定期检查肝功能、乙肝两对半、乙肝DNA，适当时要做乙肝病毒基本核心启动子（BCP）检测，一旦BCP基因突变，患上肝硬化、肝癌的可能性会大大增加。

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