痛心！24岁女子被确诊肝癌晚期，原来是这个原因！

核心提示：说起来大家恐怕不相信，24岁的年轻女白领小黄（化名）被查出了肝癌，而且已是晚期。

说起来大家恐怕不相信，24岁的年轻女白领小黄（化名）被查出了肝癌，而且已是晚期。重庆市肿瘤医院肝胆外科主任邓和军无奈表示，“这是我们近年收治的肝癌患者中年龄最小的，现在她已经有一个大肿块，至少半年前就已经发病。”到底是怎么回事呢？

24岁年轻女性被确诊肝癌晚期

小黄是一家金融机构的主管，平时上班很忙，经常无法按时吃饭，熬夜加班也是常有的事。

“一开始我们都以为是胃病，因为她常常恶心呕吐，根本没想到是肝病”，在小黄出现右腹疼痛几天后，家人急忙把她送到医院，结果被确诊为肝癌晚期。

“她平时不抽烟不喝酒，这么年轻哪个会得这样的病！”家人想不通。

内外因作用让年轻人患癌

据邓主任介绍，肝癌高发年龄一般在30~50岁间，且更偏向于那些长期大量饮酒的男性，“像小黄这种年轻女性肝癌患者实在少见，但是，如果在内外因的共同作用下，年轻人得肝癌也不是不可能。”





虽然小黄没有肝癌家族史，但妈妈是乙肝病毒携带者，由于母婴传播，小黄生下来就是“小三阳”。

同时，小黄可能存在肝癌易感基因，处在活动期的乙肝病毒会激活癌基因，导致正常肝组织癌变，这就是内因所在。

至于外因，主要由于小黄平时工作节奏快，压力大，从而导致睡眠质量差，过度疲劳、饮食不规律等一系列后果，导致体内激素代谢失调，神经系统功能紊乱，免疫力降低。

乙肝丙肝病毒携带者应戒酒

“肝癌发病的隐蔽性十分强”，邓主任说，绝大多数病人都是出现腹胀、腹痛时才来就诊，其实这个时候，七成以上的患者已到中晚期。

很多人觉得乙肝只要没什么不适，就不用治疗，对“小三阳”更是不重视。





其实，无论是“小三阳”还是“大三阳”，这只是代表体内乙肝病毒的存在状态，并不能完全说明病毒复制水平的高低以及肝损伤的严重程度。不能单凭这个决定要不要治疗。

邓主任建议，如果体检查出自己是乙肝或丙肝病毒携带者，最好马上戒酒，哪怕是啤酒、红酒这些低度酒，都尽量别喝。

同时要规范作息时间，尽量别熬夜，保证充足睡眠有助于免疫力的恢复。

在饮食上要远离亚硝酸盐食物，如泡菜、咸菜等食物，吃也应该控制量。

“肝癌高危人群最好半年做一次有关检查，包括AFP（血清甲胎蛋白）、肝脏彩超检测等。”