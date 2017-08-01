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医生：治疗脂肪肝有2种“特效药”！你能坚持做吗？

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2017-08-2739健康网
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核心提示：近年来，越来越多人在单位体检时被查出脂肪肝。对此，有的人不以为意，有的人却大惊失色。事实上，大部分人对脂肪肝还是一知半解，下面就让医生带你认识脂肪肝吧。

近年来，越来越多人在单位体检时被查出脂肪肝。对此，有的人不以为意，有的人却大惊失色。事实上，大部分人对脂肪肝还是一知半解，下面就让医生带你认识脂肪肝吧。

医学指导：消化内科主任聂玉强

提醒：脂肪肝可发展为肝硬化和肝癌

聂主任说，脂肪肝的病理类型有单纯性脂肪肝脂肪性肝炎两种，后者可发展为肝硬化和肝癌。

目前，脂肪肝在发达国家死亡率排名第五，仅次于心脏病、脑血管意外、肺疾病及肿瘤。

“当然，目前大部分人在体检中查出的脂肪肝都是单纯性脂肪肝，而且多为轻度，但一旦不控制好，最后发展到脂肪型肝炎、甚至肝硬化、肝癌，也是非常有可能的。”

聂主任还指出，脂肪肝和肥胖、2型糖尿病、高血脂、高血压等代谢综合征同样关系密切。

“非酒精性脂肪肝可以说是代谢综合征在肝脏的一种表现，脂肪肝患者得代谢综合征的几率会高于普通人群。”


对策：无特效药，要靠饮食控制和运动

“经常有病人问：‘我体检时查出了脂肪肝，要怎么治？’”聂主任表示，脂肪肝不像高血压或糖尿病，通过药物治疗可取得明显效果；恰恰相反，目前临床上尚无任何一种针对脂肪肝的特效药。

与此同时，脂肪肝是可逆的，特别是目前大部分病人都属于轻度单纯性脂肪肝，并不需要药物治疗，通过长期的饮食调节，并配合锻炼，是可以让沉积在细胞中的脂肪逐步减少、肝功能恢复正常的。

但需要提醒的是，患脂肪性肝炎的人一般还会伴有转氨酶异常升高，除了改变不良的饮食和生活习惯外，应该辅以药物治疗，在医生指导下针对性选择药物。

小贴士：饮食调整要关注总热量的摄入

那么，轻度脂肪肝患者如何通过饮食控制治疗脂肪肝呢？


聂主任说，控制饮食的关键在于控制每日摄入的总热量

通常说来，一个成年人一天摄入的总能量最好控制在每天每公斤标准体重20-25千卡左右，不宜吃得太饱、太油腻。

同时可适当食用脱脂牛奶、鸡蛋清、鱼类、虾类等高蛋白低脂肪食物。

动物内脏、蛋黄、蟹黄、鱿鱼、沙丁鱼等高胆固醇食物必须限制食用。

除了胆固醇，还应适当控制碳水化合物的摄入

像米饭、面食等碳水化合物其实也会在体内转化为脂肪，因此最好选择小米、荞麦等粗粮谷物代替，不吃或少吃精制糖类、果酱、蜜饯及各种甜品。

同时，轻度脂肪肝患者每日食盐量应在5g以下

专家建议，轻度脂肪肝患者要多吃蔬菜水果；用茶代替高糖饮料；尽量戒酒，因为酒精会加重肝脏损伤，让脂肪肝恶变。

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