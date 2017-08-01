39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 肝病 > 肝病新媒体 > 正文
综合
问医生

32岁女子喝酒后全身变黄，被送急诊室，医生下了病危通知！

肝病文章排行榜
2017-08-2939健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：“小酌怡情大饮伤身”的道理我们都知道，但还是有些人不顾身体感受滥饮，从而酿成了悲剧。

或因为应酬，或因为交情，当今的职场人士总免不了在酒桌上碰面。“小酌怡情大饮伤身”的道理我们都知道，但还是有些人不顾身体感受滥饮，从而酿成了悲剧。

32岁职场女性饮酒过量致肝衰竭

32岁的胡小姐（化名）是一位职场女性，除了平时应对高强度的工作，应酬喝酒也是家常便饭。据了解，近年来胡小姐平均每天要喝一瓶红酒

5年前一次饮酒让她出现爆发性肝衰竭，经过抢救才从死亡线被拉回来，但肝脏已发展成酒精性肝硬化。

从那时起，胡小姐就不喝白酒了，改喝红葡萄酒。

然而在一个多月前，由于在生日聚会又一次喝太多红酒，胡小姐在一周内全身皮肤、巩膜慢慢变黄，并伴有便血，肩膀、小腿皮肤都有出血点，被紧急送到医院。

据消化科主任医师王瑞华介绍，当时胡小姐的情况很严重，全身皮肤黄得发绿，经过检查，她的肝功能严重受损，而且有腹腔积液。此外肺部也有炎症，出现了“酶胆分离”现象。

经过一个多月的救治，胡小姐终于转危为安。

专家提醒：以下这些人群不能饮酒

1、肝脏病患者

长期饮酒，酒精在体内代谢时会增加肝内脂肪酸合成，减少氧化，脂肪就会在肝脏堆积，诱发脂肪肝、酒精肝。


再者，酒精可直接损害肝细胞，造成肝细胞变性、坏死，导致肝纤维化，最终转为肝硬化。

同时，饮酒可显著增加肝炎病人患上肝癌的危险性。

2、高血压病患者

酒精会导致收缩压或舒张压进行性的升高。

高血压患者在饮酒后会出现暂时性的血压下降，之后血压又会反弹，而且比平时还高。

3、心脑血管疾病患者

酒精会刺激血管扩张，加速心脏跳动，从而增加心脏的负担。

血液流速加快，一旦血管里有斑块，此时就很容易脱落，如果斑块随着血液被运输到血管狭窄处，就可能造成堵塞。


4、胃肠疾病患者

大量酒精进入人体后会损伤消化道粘膜，导致胃粘膜充血、水肿和糜烂，诱发上腹饱胀，嗳气，反酸等症状，会加重消化道原有的疾病。

有痔疮的人也不宜饮酒，饮酒会导致静脉充血加重病情。

5、服用抗生素者

服用抗生素期间喝酒可能会出现胸闷气短、口唇紫绀、呼吸困难、血压下降、恶心呕吐等症状，这属于双硫仑样反应，严重可危及生命。

这些药物有头孢类药物和硝咪唑类药物，尤其是头孢哌酮和甲硝唑。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

喝酒 肝衰竭 肝炎 肝硬化

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

前列腺癌晚期的治疗前列腺癌晚期的治疗
内分泌失调的症状内分泌失调的症状
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 前列腺癌晚期能逆转吗？ 前列腺癌晚期能逆转吗？

被诊断为前列腺癌晚期，还能逆转吗？如前列腺癌患者未及时…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈