32岁女子喝酒后全身变黄，被送急诊室，医生下了病危通知！

核心提示：“小酌怡情大饮伤身”的道理我们都知道，但还是有些人不顾身体感受滥饮，从而酿成了悲剧。

或因为应酬，或因为交情，当今的职场人士总免不了在酒桌上碰面。“小酌怡情大饮伤身”的道理我们都知道，但还是有些人不顾身体感受滥饮，从而酿成了悲剧。

32岁职场女性饮酒过量致肝衰竭

32岁的胡小姐（化名）是一位职场女性，除了平时应对高强度的工作，应酬喝酒也是家常便饭。据了解，近年来胡小姐平均每天要喝一瓶红酒。

5年前一次饮酒让她出现爆发性肝衰竭，经过抢救才从死亡线被拉回来，但肝脏已发展成酒精性肝硬化。

从那时起，胡小姐就不喝白酒了，改喝红葡萄酒。

然而在一个多月前，由于在生日聚会又一次喝太多红酒，胡小姐在一周内全身皮肤、巩膜慢慢变黄，并伴有便血，肩膀、小腿皮肤都有出血点，被紧急送到医院。

据消化科主任医师王瑞华介绍，当时胡小姐的情况很严重，全身皮肤黄得发绿，经过检查，她的肝功能严重受损，而且有腹腔积液。此外肺部也有炎症，出现了“酶胆分离”现象。

经过一个多月的救治，胡小姐终于转危为安。

专家提醒：以下这些人群不能饮酒

1、肝脏病患者

长期饮酒，酒精在体内代谢时会增加肝内脂肪酸合成，减少氧化，脂肪就会在肝脏堆积，诱发脂肪肝、酒精肝。





再者，酒精可直接损害肝细胞，造成肝细胞变性、坏死，导致肝纤维化，最终转为肝硬化。

同时，饮酒可显著增加肝炎病人患上肝癌的危险性。

2、高血压病患者

酒精会导致收缩压或舒张压进行性的升高。

高血压患者在饮酒后会出现暂时性的血压下降，之后血压又会反弹，而且比平时还高。

3、心脑血管疾病患者

酒精会刺激血管扩张，加速心脏跳动，从而增加心脏的负担。

血液流速加快，一旦血管里有斑块，此时就很容易脱落，如果斑块随着血液被运输到血管狭窄处，就可能造成堵塞。





4、胃肠疾病患者

大量酒精进入人体后会损伤消化道粘膜，导致胃粘膜充血、水肿和糜烂，诱发上腹饱胀，嗳气，反酸等症状，会加重消化道原有的疾病。

有痔疮的人也不宜饮酒，饮酒会导致静脉充血加重病情。

5、服用抗生素者

服用抗生素期间喝酒可能会出现胸闷气短、口唇紫绀、呼吸困难、血压下降、恶心呕吐等症状，这属于双硫仑样反应，严重可危及生命。

这些药物有头孢类药物和硝咪唑类药物，尤其是头孢哌酮和甲硝唑。