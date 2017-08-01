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脂肪肝也会拖成肝癌！体检查出怎么办？专家说了6个字

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2017-08-3139健康网
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核心提示：很多人对肝脏病变浑然不知。就算查出脂肪肝，也因为没病没痛而不当回事。到底脂肪肝会带来什么危害？应该怎么治疗？

你可能想不到，脂肪肝早已成为我国第一大肝病，连病毒性肝炎也要让它三分。但很多人对肝脏病变浑然不知。就算查出脂肪肝，也因为没病没痛而不当回事。到底脂肪肝会带来什么危害？应该怎么治疗？

医学指导：中山一院消化科副主任 钟碧慧

你有没有“肥肝”？

脂肪肝是脂肪在肝脏过度沉积的临床综合征。

健康人群肝脏脂肪含量约占肝脏重量5%，一旦超过5%就属于脂肪肝，超过15%属于中度脂肪肝，超过30%就是重度了。

脂肪肝的脂肪可不是你想的那样包在肝脏表面，而是存在于肝细胞中，表现为肝细胞的脂肪变性。因此，脂肪肝会损伤肝细胞，逐步发展为肝硬化甚至肝癌。

警惕脂肪肝危险因素

钟主任提醒，脂肪肝属于生活方式病，建议大家自查一下，下列诱发脂肪肝的5个高危因素是否和你沾边——


·经常大鱼大肉或摄入过多淀粉类和糖分；

·长期大量饮酒；

·久坐，平时极少运动；

·肥胖、糖尿病、高脂血症；

·某些原因导致的肝损害如病毒性肝炎、药物等。

脂肪肝患者易得“三高”

轻度甚至中度脂肪肝都没有明显症状，重度脂肪肝会有全身疲乏、食欲不振、腹胀、恶心、肝区隐痛等症状，很容易与其他疾病混淆。

所以，脂肪肝大多是体检做B超时偶然发现的。


钟主任表示，拿到体检报告后，很多患者都不把脂肪肝当回事。其实，脂肪肝不是一种独立疾病，它常常与一些代谢异常有关。

一旦脂肪肝长期得不到控制，不但会损害肝脏，诱发一系列肝脏疾病，还会影响患者的血糖、血脂等代谢。

“脂肪肝患者‘三高’的发病率要明显高于常人，最终可引起或加速糖尿病、中风、冠心病等心脑血管疾病的发展。”

“饮食、运动、药物”六字方针

值得庆幸，脂肪肝是可以逆转的，早期诊断和干预能让大多患者恢复健康。

一般来说，经医生评估后，轻度脂肪肝可不用药，通过饮食+运动，大多能取得疗效。

但是，转氨酶升高、出现明显代谢异常、已出现肝纤维化的患者，就要遵医嘱及早用药了。

专家强调，脂肪肝患者应遵循“六字”方针——饮食、运动、药物。

钟主任提醒，已出现转氨酶升高的患者就不能过度运动，要以休息为主，以免加重病情。

此外，合并肾病、心脑血管疾病或已患肝硬化的脂肪肝患者，也要控制活动量，以免增加肝脏负担。

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