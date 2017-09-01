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17岁小伙腹痛发作，到医院查出肝癌！医生：一个习惯害惨他

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2017-09-0439健康网
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核心提示：在厦门打工的17岁小伙小刘因为常常吃烧烤，竟吃出了无法挽回的后果，医生提醒，坏习惯一定会让肝癌缠上你，平常在生活习惯上不能马虎。

17岁本应是享受青春时光的年龄，然而，青春之花尚未完全绽放，病痛就抢先一步让它夭折。在厦门打工的17岁小伙小刘因为常常吃烧烤，竟吃出了无法挽回的后果，医生提醒，坏习惯一定会让肝癌缠上你，平常在生活习惯上不能马虎。

长期“撸串”惹大祸

两周前，小刘总觉得肚子不舒服，起初只是以为吃坏东西了。

但之后小刘腹痛经常发作，皮肤也变黄了，还感觉瘙痒难耐，上厕所发现自己的小便是像冰红茶一样的颜色，甚至巩膜也变得非常黄

小刘的父亲赶紧把他送到厦门大学附属中山医院。肝胆胰外科的苏永杰博士给小刘做了肝胆磁共振检查，结果显示小刘的肝脏明显肿大，肝实质弥漫性损害，肝内多发占位。肝内外胆管及门脉受压变细，管腔已快被肿大的肝压扁。

这些结果意味着小刘的肝癌已经失去了手术治疗机会，只能姑息治疗。

苏博士说，小刘才17岁，不是乙肝病毒携带者，平时不喝酒，家人也没有肝癌史，基本可以确定，他的病就是吃烧烤导致的。


据小刘父亲介绍，小刘很爱吃烧烤，每天都得吃上几串。

长期吃垃圾食品使小刘身体代谢紊乱，长期便秘，久而久之，病魔就不请自来了。

三种物质是致癌凶手

苏博士介绍，长期“撸串”有三种物质可能致癌。

1、杂环胺

常见的烧烤食物一般是烤鸡、鸭，还有肉质鲜美的烤鱼、烤羊肉串等。

烧烤时所需的烹调温度很高，而富含蛋白质的肉类、鱼类，在高温烹制后会生成杂环胺。这是一类化合物，其中的氨基咔啉等物质都有强致癌性。

当烹调食品的温度越高，产生的杂环胺将越多。


2、亚硝胺

食物在烤之前必然要腌一段时间，一般会加入羊肉精、猪肉精等，在烤的时候大家还会撒上辣椒粉、孜然等调味料。

腌制过程中会产生亚硝胺，亚硝胺会通过皮肤、消化道，进入体内。

3、苯并芘

烧烤中的鱼、肉类等脂肪类经过焦化，与蛋白质结合后会产生致癌物苯并芘。

经常食用被苯并芘污染的烧烤类的食物容易诱发胃癌、肠癌。

保护肝脏需饮食均衡

怎么吃有利于肝脏健康呢？专家给出了以下的建议：

·食物来源应该广泛，谷类、肉类、水果、蔬菜等均应该均衡摄入；

·多吃含纤维多的食物，如新鲜水果、蔬菜、全麦面包等；

·避免酗酒；

·不吃或少吃对肝脏有害的药物及保健品；

在不必要的情况下避免长期大量服用某种药物或保健品。

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