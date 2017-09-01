39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 肝病 > 肝病新媒体 > 正文
综合
问医生

脂肪肝让人少活10年！医生：记住“3、5、7”锻炼法！

肝病文章排行榜
2017-09-0539健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：肝脏是身体内一个化工厂，既可以消化代谢，又能够解毒。同时，肝脏也是很脆弱的器官，喝酒、吃药、大鱼大肉都可能导致肝脏受损害，诱发脂肪肝、药物肝，甚至肝癌。

肝脏是身体内一个化工厂，既可以消化代谢，又能够解毒。同时，肝脏也是很脆弱的器官，喝酒、吃药、大鱼大肉都可能导致肝脏受损害，诱发脂肪肝、药物肝，甚至肝癌。而在所有肝病中，脂肪肝是最容易被忽视的。下面让医生带我们走近脂肪肝吧。

指导医生：

广州市第一人民医院消化内科、广州消化疾病中心主任医师 周永健

脂肪肝让人少活10年

吃得多，动得少，这是得脂肪肝最常见的原因。

为什么这么说呢？周主任介绍，我们吃进去的所有东西，不管是食物还是药物，都是在肝脏中完成代谢的，太多脂肪来不及消耗，就会在肝脏中慢慢堆积，形成脂肪肝。

但是，许多人出现了脂肪肝一点也不重视。周主任指出，病程一长，脂肪肝就可能逐渐诱发高血脂、冠心病、糖尿病，甚至是肿瘤

有研究表明，脂肪肝可让50岁以上患者寿命缩短10年，50岁以下患者寿命缩短4年。

“在消化科，我经常给病人做胃肠镜。有一些病人得了胃肠息肉、胃肠肿瘤，事实上在刚开始时，它们的症状是脂肪肝。”周主任说。

饮食和运动“双管齐下”

刚开始得上脂肪肝，有些人胃口会变差，有些疲倦。然而这些症状很难引起患者的注意。

因此医生建议，每年体检时要抽血和做B超，查看肝脏是否变大，转氨酶是否升高。

同时，建议一定要在饮食和运动上改变不良习惯。


1、饮食方面

首先要多吃一些蔬菜、水果

很多广东人不爱吃水果，认为水果寒凉，对身体不好。事实上，像香蕉、葡萄、苹果等这些水果对身体是非常有好处的。

其次，腌制的食品要少吃点。因为腌制食物里含有硝酸盐。

再次，限酒。少量喝酒无所谓，若一次性大量饮酒，对肝脏的影响必然是很大的。

最后，就是动物内脏，不少人爱吃鸡杂、猪杂，偶尔尝鲜未尝不可，但经常吃必然会加速脂肪肝的发生。


2、运动方面

周主任推荐运动的“3、5、7”的原则——

1周七天，每周运动5天以上，每次运动30分钟以上。

腰、膝、腿关节不好的老年人，最好不要选择爬山、跑步、爬楼梯等运动，可以选择慢走、游泳，体力没问题的人可选择打羽毛球。

有些人年纪很大，做不了剧烈运动，可以散散步、打太极拳等。

只要做到坚持运动，用“3、5、7”的方案，就能够达到消耗热量，不得脂肪肝的目的。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

脂肪肝 高血脂 散步

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

良性恶性肿瘤的区别良性恶性肿瘤的区别
多囊卵有什么症状多囊卵有什么症状
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 良性肿瘤和恶性肿瘤有什么区别？ 良性肿瘤和恶性肿瘤有什么区别？

体检的时候发现肿瘤，一般都会进一步检查是良性还是恶性，…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈