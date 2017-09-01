脂肪肝让人少活10年！医生：记住“3、5、7”锻炼法！

核心提示：肝脏是身体内一个化工厂，既可以消化代谢，又能够解毒。同时，肝脏也是很脆弱的器官，喝酒、吃药、大鱼大肉都可能导致肝脏受损害，诱发脂肪肝、药物肝，甚至肝癌。

肝脏是身体内一个化工厂，既可以消化代谢，又能够解毒。同时，肝脏也是很脆弱的器官，喝酒、吃药、大鱼大肉都可能导致肝脏受损害，诱发脂肪肝、药物肝，甚至肝癌。而在所有肝病中，脂肪肝是最容易被忽视的。下面让医生带我们走近脂肪肝吧。

指导医生：

广州市第一人民医院消化内科、广州消化疾病中心主任医师 周永健

脂肪肝让人少活10年

吃得多，动得少，这是得脂肪肝最常见的原因。

为什么这么说呢？周主任介绍，我们吃进去的所有东西，不管是食物还是药物，都是在肝脏中完成代谢的，太多脂肪来不及消耗，就会在肝脏中慢慢堆积，形成脂肪肝。

但是，许多人出现了脂肪肝一点也不重视。周主任指出，病程一长，脂肪肝就可能逐渐诱发高血脂、冠心病、糖尿病，甚至是肿瘤。

有研究表明，脂肪肝可让50岁以上患者寿命缩短10年，50岁以下患者寿命缩短4年。

“在消化科，我经常给病人做胃肠镜。有一些病人得了胃肠息肉、胃肠肿瘤，事实上在刚开始时，它们的症状是脂肪肝。”周主任说。

饮食和运动“双管齐下”

刚开始得上脂肪肝，有些人胃口会变差，有些疲倦。然而这些症状很难引起患者的注意。

因此医生建议，每年体检时要抽血和做B超，查看肝脏是否变大，转氨酶是否升高。

同时，建议一定要在饮食和运动上改变不良习惯。





1、饮食方面

首先要多吃一些蔬菜、水果。

很多广东人不爱吃水果，认为水果寒凉，对身体不好。事实上，像香蕉、葡萄、苹果等这些水果对身体是非常有好处的。

其次，腌制的食品要少吃点。因为腌制食物里含有硝酸盐。

再次，限酒。少量喝酒无所谓，若一次性大量饮酒，对肝脏的影响必然是很大的。

最后，就是动物内脏，不少人爱吃鸡杂、猪杂，偶尔尝鲜未尝不可，但经常吃必然会加速脂肪肝的发生。





2、运动方面

周主任推荐运动的“3、5、7”的原则——

1周七天，每周运动5天以上，每次运动30分钟以上。

腰、膝、腿关节不好的老年人，最好不要选择爬山、跑步、爬楼梯等运动，可以选择慢走、游泳，体力没问题的人可选择打羽毛球。

有些人年纪很大，做不了剧烈运动，可以散散步、打太极拳等。

只要做到坚持运动，用“3、5、7”的方案，就能够达到消耗热量，不得脂肪肝的目的。