4种食物是肝脏“心头好”！多吃就是省药钱

核心提示： 肝是人类重要的解毒器官，是机体新陈代谢的重要场所。还具有重要的免疫功能，保护我们的肝就是在保护我们的生命，想必大家都想知道生活中有哪些习惯可以养肝，可以通过哪些食物护肝？下面就一起来看看。

肝是人类重要的解毒器官，是机体新陈代谢的重要场所。还具有重要的免疫功能，保护我们的肝就是在保护我们的生命，想必大家都想知道生活中有哪些习惯可以养肝，可以通过哪些食物养肝？下面就一起来看看。



养成哪些习惯可以养肝？

1.经常做按摩

首先得知道胆囊和肝脏部位，两个器官大约位于身体右侧的肋骨下方。当身体平卧时，可以轻轻地按摩按摩。英国梅特医院肝病专家斯蒂芬·斯图尔特认为，按摩可以帮助肝脏部位的血液循环流畅，使得全身代谢功能加以改善。

2.补足矿物质

在日常饮食中，保证有足够的矿物质镁、钙、钾、锌、硒和锰等得以摄入。

医生也会建议患有肝硬化的患者要补充比平时更多的维生素及矿物质，目的是激活肝脏的功能。

3.饮食清淡

宜食清凉清淡，容易消化的食物，如果摄入过多的霉变（黄曲霉素）、腌制食物（亚硝酸盐），会直接破坏肝脏的解毒功能。

不清洁的食物、过期食品，特别是夏季经常批发的便宜过期冷饮，易引起胃肠炎症，加重肝脏负担，同时也易患从消化道传染的甲型肝炎、戊型肝炎等。

4.吃早餐





早餐是一天当中营养摄入最完全的时间，所以一定要吃好早餐，对肝脏对身体都好。

5.好睡眠是护肝良药

睡眠不足，肝病患者代谢功能受影响，全身所需的营养不够用，良好的睡眠可以减少营养消耗，有利于肝病康复。

养肝的食物有哪些？

一：富含维生素C的食物





富含维生素C的食物对肝脏解毒功能有很大的帮助，有助于护肝。例如西红柿、柑橘都是大家喜欢的具有很好的滋阴功效的食物，可作为肝炎患者的日常膳食。但不可多食，多食易上火，空腹食用伤胃。

二：鸡蛋

富含蛋白质、卵磷脂，修复细胞的同时可促进细胞再生，修复肝脏组织。鸡蛋的蛋白质与人体类似，所以消化率达95%，每天一到两个即可，最多不超过三个，太多浪费且影响消化。

三：奶制品

主要为补充蛋白质，但以酸奶为佳，因为酸奶有助于调整肠道菌群，从而促进毒素排出，另有酸奶可促进干扰素生成一说，帮助保肝护肝实现增强免疫的功能。

四：绿色食品

绿色食品是保肝养肝的最佳选择，例如：香菇、木耳等食用菌含有较为丰富的多糖类物质，对于加强肝病病人机体免疫功能十分有益。对于新鲜的蔬菜，患者既可以生食，也可以煮汤，每日交换食用，更好的保护肝脏。