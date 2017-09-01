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脂肪肝要不要命，由你自己决定！看医生怎么不吃药治好的

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2017-09-1639健康网
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核心提示：浙江省中医院肝胆外科主任李宁在40岁那年被查出脂肪肝，但他仅用了3个月就甩掉“肥肝”！想知道他怎么做的吗？

在大多数人眼里，医生应该挺懂得保养。但医生也是普通人，一天坐诊看病、吃饭不定时、可能一天做好几个手术……忙碌的工作难免会招来职业病。这不，浙江省中医院肝胆外科主任李宁在40岁那年被查出脂肪肝，但他仅用了3个月就甩掉“肥肝”！想知道他怎么做的吗？

40岁查出脂肪肝 不良习惯成主因

40岁的李宁当时查出的脂肪肝较为严重，血脂胆固醇双双超标。

李宁1米76，但那时的体重达到80公斤，平时三餐总爱吃大鱼大肉，食量也大。同时还有很大的烟瘾，三天要抽两包烟，烟龄已有20年。

6年后，李宁到美国进修了3个月，回国体检竟惊喜地发现：脂肪肝已经好了，血脂也降了！

三个月没了脂肪肝 他做了五件事

1、戒烟

在美国医院的院区内基本不可以抽烟，回到家又怕房东说，李宁这个烟民只好忍着不抽烟。如果烟瘾犯了，只能到-20℃的户外抽，把他冻得够呛。

就这样一来二去，李宁干脆就把烟戒了。

2、吃得少

外国虽然胖子多，但医生们吃得都很少。

在美国的医院，早晨七点就要开始手术，李宁一般六点就起床，喝点牛奶、稀饭，吃点面包，就要去上班了。

美国医生的午饭也和国内不同，通常只吃点医院免费提高的面包和咖啡。

一开始，李宁中午会偷偷跑出去买中餐，但由于来回要一个钟，后来干脆也不去买了。

3、自己做饭


晚上六点，李宁下班回到家，也不会吃洋快餐，而是选择自己做饭。肉片炒大白菜、海虾配米饭，这些都是他最常吃的菜。

就这样经历了三个月，李宁瘦了15斤之多。回国体检时，一切指标都正常了。

4、定期跑步 维持体重

回国后，李宁每星期依然坚持跑步3、4次，每次5km，就算出差也一样。如今他的体重保持在68kg。

按他的身高，正常体重最好在75kg内，65-70kg之间是最理想的。

5、少吃红肉 喜欢蒸煮

红肉脂肪含量高，李宁很少吃。午餐他会吃很多蔬菜，荤菜首选海鱼，其次是鸡、鸭肉。

自己在家做晚饭时，烹调方法会选择蒸或煮。

蔬菜选用广式烹饪法，放水里焯一下，然后淋一点色拉油就可以。

脂肪肝要不要命 关键看自己

其实，脂肪肝属于可逆性疾病，只要诊断、治疗得及时，一般都可以恢复健康。


如果医生诊断为轻度脂肪肝，且不伴有明显代谢紊乱者，可暂且不用药，通过运动和饮食来调理。具体可分为以下几种情况：

1、过度肥胖引起：只要控制体重、保持运动，一般体重下降5%-10%后，脂肪肝都会慢慢消失。

2、过度饮酒引起：需立即戒酒。

3、疾病引起：由于糖尿病、服药等所致的肝脏代谢问题，从而诱发的脂肪肝，最好进行药物调节。

但大家也要知道，如果不对早期脂肪肝进行干预，任其发展为肝纤维化、肝硬化，最终将是不可逆的疾病，同时对血脂、血压和血糖都会造成影响。

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