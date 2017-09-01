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30岁小伙咳嗽半年，其实是得了肝癌！手术也救不了他

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2017-09-2139健康网
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核心提示：说起肝癌的症状，大家可能会想到黄疸、肝区痛吧？事实上，肝癌也是个“狡猾”的家伙，它有时会以其他不易察觉的症状出现，如果没有注意到，你可能就错过了早期治疗的机会。

说起肝癌的症状，大家可能会想到黄疸、肝区痛吧？事实上，肝癌也是个“狡猾”的家伙，它有时会以其他不易察觉的症状出现，如果没有注意到，你可能就错过了早期治疗的机会。

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案例：咳嗽久治不愈 竟是肝癌作祟

小陈今年刚刚30岁，近半年来不停干咳，还伴有右肩、右下胸偏外侧疼痛，但照了好多次胸片都没发现问题。当地医院医生诊断他为慢性咽炎，但无论是打针或吃药都不见效。

小陈辗转了好多家医院，都治不好这个慢性咳嗽。

小陈最终来到中山大学孙逸仙纪念医院，影像学检查结果显示，小陈的右上膈肌隆起，导致肺部受刺激，引起咳嗽。而右上膈肌隆起原因，竟是因为肝上有个大肿瘤。


肝癌表现五花八门，须留心鉴别

该院肝胆胰外科副主任刘超教授说，很多患者得了肝癌，由于肿瘤刺激到膈肌导致咳嗽，却只当成呼吸道疾病来治疗。

不少患者反复治疗却没有效果，走了不少弯路，等到查出是肝肿瘤时，早已错过最佳的治疗时机，十分可惜。

说到肝癌的疼痛，许多人想到的都是肝区痛，其实，肝癌的表现非常多：

除了咳嗽外，突出的肝肿瘤刺激膈肌，还会引起腰背放射痛

有的肝癌患者会有腹胀等症状，这是由于门静脉被癌栓堵住，引起了腹水；

还有些患者因为肿瘤压迫到胃和十二指肠，一吃东西就有痛感，还以为是消化不良，照着胃病治了很久，最终延误了治疗。


大小肝癌预后差别大

刘教授介绍，像小陈这样，干咳了大半年才得知患了肝癌，然而肿瘤已超过十厘米，就算进行手术切除，预后也非常差。

肝癌最关键的就是早发现、早治疗，临床上有大小肝癌之分，<3cm的肝癌为小肝癌，这种肝癌的5年生存率可达65.4%，而大于3cm、小于5cm的肝癌，5年生存率也达到57.4%。

TIPS：影像学检查必须和抽血同时进行

刘教授提醒，就算已经做了肝癌根治术，病人也不能掉以轻心，术后半年内必须每月到医院做抽血和影像学检查。术后2年内，必须每3个月复查一次，一旦发现肝癌出现复发苗头，要马上处理掉。

因为最快的情况，肝癌可在1个月内增长1倍，比如2cm长到4cm，4cm长到8cm也仅需2个月左右的时间。而2cm的肝癌与8cm的肝癌，预后是完全不一样的。

术后复查时，肿瘤指标检查一定要和影像学检查（如B超、CT等）一起进行。

因为有近三成患者对甲胎蛋白不敏感，AFP显示假阴性，而这并不代表没有肿瘤，只有结合影像学检查，才可以更准确地判断。

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