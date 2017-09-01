39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 肝病 > 肝病新媒体 > 正文
综合
问医生

一种肝病不能太“闲”！医生：每天走一万步，自己治脂肪肝

肝病文章排行榜
2017-09-2839健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：我们都知道，肝炎诱发肝硬化，进而发展到肝癌，是肝癌“三部曲”，医生指出，在肝癌的进化之路上，每一步都能从中阻断，看你有没有重视起来。

由于死亡率非常高，肝癌也被称为“癌症之王”。我们都知道，肝炎诱发肝硬化，进而发展到肝癌，是肝癌“三部曲”，医生指出，在肝癌的进化之路上，每一步都能从中阻断，看你有没有重视起来。

指导专家：

南方医院肝脏肿瘤中心主任郭亚兵

南方医院肝脏多学科写作团队组长、主任医师陈金军

高危人群男性年过40体检要查肝

郭主任建议，40岁以上的人每年必须做一次体检。

“每年一次的体检就相当于吃一顿饭，这顿饭可以保证我们的健康，没事最好，有病就要早治，花最少的钱办最大的事”。

那么肝癌“偏爱”哪些人？

郭主任说，从临床数据看，男性比女性更容易患肝癌，特别是40岁以上的男性。其中，有感染乙肝病毒的、有肝癌家族史的人需更加重视。

得了慢性肝炎却没有控制好病情的人也有患癌风险。

他建议，患者不妨根据个人情况参加自测评分，符合高危人群标准就要重视起来，定期参加体检。


警惕15%的脂肪肝患者进展为肝硬化

如今，很多中年男性都有脂肪肝，也就是大家口中的“肥肝”。

“还好是‘肥肝’，不是乙肝。”很多患者得知自己有脂肪肝时，都有这种想法。而事实上，脂肪肝同样很危险。

陈医师介绍，脂肪肝同样会发展为肝炎，再得肝硬化和肝癌也并不奇怪。

他指出，就算转氨酶不高，倘若你在一年内体重增加十斤以上，伴随酗酒或肠道感染的情况，都会让脂肪肝快速转为肝炎。

临床发现，15%的脂肪肝患者会在5-25年内发展到不可逆的肝硬化。和“乙肝—肝硬化—肝癌”三部曲比起来，“脂肪肝—肝硬化—肝癌”比较“温和”，但也有少数患者跳过肝硬化，直接发展为肝癌。


提醒脂肪肝患者最好每天走一万步

一般说来，乙肝病人到了肝硬化阶段，很容易就能辨别——脸黑人瘦。但脂肪肝病人发展到肝硬化后，脸色还是很红润，肥胖肚子大。

陈主任说，脂肪肝患者得的肝癌，个头要比乙肝患者的肝癌更大，而且患者一般到了老年才会得肝癌。一旦确诊，能存活1年的人占比仅18%。

“很多人觉得肝脏有炎症了应该休息，但脂肪肝就是不能坐下休息，而要通过饮食、运动等手段，减少脂肪摄入，消耗并排出肝脏中多余的脂肪。”

陈主任说，超重的人每周要保持250分钟的运动量，一般的脂肪肝患者，最好也坚持一天走个一万步。

除了运动，更关键的是管住嘴，对高热量、高糖、高油食物坚决说“不”。

陈主任举双手赞成老人去跳广场舞，只要不扰民就好，跳舞可以保证一定运动量，既活动关节，也有利于消化，对脂肪肝的痊愈很有帮助。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

脂肪肝 肝癌 肝硬化

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

肝癌的早期症状肝癌的早期症状
5症状是不孕征兆5症状是不孕征兆
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 宝妈做好五件事防秋季腹泻 宝妈做好五件事防秋季腹泻

秋天天气渐凉，秋季腹泻也频频袭击幼儿。身为宝妈，你如何…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈