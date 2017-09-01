一种肝病不能太“闲”！医生：每天走一万步，自己治脂肪肝

核心提示：我们都知道，肝炎诱发肝硬化，进而发展到肝癌，是肝癌“三部曲”，医生指出，在肝癌的进化之路上，每一步都能从中阻断，看你有没有重视起来。

由于死亡率非常高，肝癌也被称为“癌症之王”。我们都知道，肝炎诱发肝硬化，进而发展到肝癌，是肝癌“三部曲”，医生指出，在肝癌的进化之路上，每一步都能从中阻断，看你有没有重视起来。

指导专家：

南方医院肝脏肿瘤中心主任郭亚兵

南方医院肝脏多学科写作团队组长、主任医师陈金军

高危人群男性年过40体检要查肝

郭主任建议，40岁以上的人每年必须做一次体检。

“每年一次的体检就相当于吃一顿饭，这顿饭可以保证我们的健康，没事最好，有病就要早治，花最少的钱办最大的事”。

那么肝癌“偏爱”哪些人？

郭主任说，从临床数据看，男性比女性更容易患肝癌，特别是40岁以上的男性。其中，有感染乙肝病毒的、有肝癌家族史的人需更加重视。

得了慢性肝炎却没有控制好病情的人也有患癌风险。

他建议，患者不妨根据个人情况参加自测评分，符合高危人群标准就要重视起来，定期参加体检。





警惕15%的脂肪肝患者进展为肝硬化

如今，很多中年男性都有脂肪肝，也就是大家口中的“肥肝”。

“还好是‘肥肝’，不是乙肝。”很多患者得知自己有脂肪肝时，都有这种想法。而事实上，脂肪肝同样很危险。

陈医师介绍，脂肪肝同样会发展为肝炎，再得肝硬化和肝癌也并不奇怪。

他指出，就算转氨酶不高，倘若你在一年内体重增加十斤以上，伴随酗酒或肠道感染的情况，都会让脂肪肝快速转为肝炎。

临床发现，15%的脂肪肝患者会在5-25年内发展到不可逆的肝硬化。和“乙肝—肝硬化—肝癌”三部曲比起来，“脂肪肝—肝硬化—肝癌”比较“温和”，但也有少数患者跳过肝硬化，直接发展为肝癌。





提醒脂肪肝患者最好每天走一万步

一般说来，乙肝病人到了肝硬化阶段，很容易就能辨别——脸黑人瘦。但脂肪肝病人发展到肝硬化后，脸色还是很红润，肥胖肚子大。

陈主任说，脂肪肝患者得的肝癌，个头要比乙肝患者的肝癌更大，而且患者一般到了老年才会得肝癌。一旦确诊，能存活1年的人占比仅18%。

“很多人觉得肝脏有炎症了应该休息，但脂肪肝就是不能坐下休息，而要通过饮食、运动等手段，减少脂肪摄入，消耗并排出肝脏中多余的脂肪。”

陈主任说，超重的人每周要保持250分钟的运动量，一般的脂肪肝患者，最好也坚持一天走个一万步。

除了运动，更关键的是管住嘴，对高热量、高糖、高油食物坚决说“不”。

陈主任举双手赞成老人去跳广场舞，只要不扰民就好，跳舞可以保证一定运动量，既活动关节，也有利于消化，对脂肪肝的痊愈很有帮助。