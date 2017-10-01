别再作了！肝脏最怕你做4件事，别到得肝病才后悔！

核心提示：肝脏就像一个化工厂，担负着分泌胆汁、免疫、解毒、代谢等多种功能，而需要提醒的是，生活中一些不起眼的习惯其实最伤肝脏，大家应该尽量避免。

肝脏就像一个化工厂，担负着分泌胆汁、免疫、解毒、代谢等多种功能，而需要提醒的是，生活中一些不起眼的习惯其实最伤肝脏，大家应该尽量避免。

肝脏有“四怕”

1、怕累

有些人常常出差、熬夜，好不容易有休息时间，依然惦记着工作，这种身心俱疲的状态对肝脏健康是非常不利的。

过度劳累还可能破坏机体相对恒定的免疫情况，比如本来就有乙肝、丙肝病毒感染，劳累会让肝炎病毒复制加剧，加重肝脏的负担。

因此，就算你再忙碌，也应该好好休息，劳逸结合。尽量保证作息规律，一般每天要有6~8小时睡眠，戒掉熬夜的陋习。

2、怕酒

现代社会不少人喜欢喝酒，但长期大量酗酒对肝脏非常不利。

摄入过多酒精的话，肝脏就没办法及时解毒，分解酒精，正常的肝功能也会被破坏。

因此，爱喝酒的人最好能戒酒，戒不了就要严格控制酒量。而那些需要经常应酬的人，喝酒也要注意浅尝即止。

3、怕药

肝脏是人体最大的解毒器官，几乎所有药物都要经过肝脏代谢，由此导致的药物性肝损伤也变得越来越常见。





大部分药物在减药或停药后，肝功能可以恢复正常，但也有一小部分会造成不可逆的肝损伤。

尤其是如今很多肝炎病人求愈心切，很容易轻信某些广告，服用所谓的“偏方”、“保肝药”，在这些复杂药物形成的化学反应中，肝功能的损害正悄无声息地发生。

所以，使用药物时应注意其不良反应，不要擅自用药。

4、怕胖

我们知道肥胖会引起“三高”，但脂肪肝常常也是因肥胖而起，一旦不加以控制就会发展为肝纤维化，甚至肝硬化、肝癌。

所以，日常饮食要避免大量摄入油腻食物，因为这些食物很难消化，难以分解的脂肪一旦堆积在肝内，就会变为脂肪肝。





护肝有5个小窍门

在生活中除了避开以上四种高危因素，肝病病人要充分注意饮食中的膳食平衡，每天必须摄入以下四类食物，为肝脏健康保驾护航。

1、饮酒不要饮过量。适度饮酒，可以的话尝试戒酒。

2、化学产品要慎用。使用任何化学品前一定要做好防护。

3、病毒肝炎早预防。甲肝、乙肝及时打疫苗，乙肝、丙肝确保性安全，甲肝、戊肝注意卫生。

4、用药严格遵医嘱。尤其是慎用中草药，中草药已成为药物性肝损伤的第二大原因。

5、坚持锻炼控饮食。除此之外，定期体检很重要。