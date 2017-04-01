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经常喝这种白开水 小心被肝癌盯上！

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2017-04-0839健康网
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核心提示：白开水是日常生活中必不可少的饮品，但你知道吗，有些白开水竟然会致癌！怎样喝白开水才能有益健康呢？

　　白开水也会诱发肝癌？白开水是大家平常喝得最多的饮品，但是你知道吗，白开水也是有保质期的，如果经常喝“过期”白开水，就有可能会被肝癌盯上！

　　白开水如果存放时间过长，一般来说超过3天，就会开始产生亚硝酸盐，这种白开水在饮用后会令人头晕眼花、恶心呕吐。时间再久一点的话，亚硝酸盐与胺结合会转化成亚硝胺，亚硝胺是强致癌物，会引起肝癌、胃癌、食道癌的发生。

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　　不仅是白开水，桶装矿泉水、纯净水如果放置超过3天也同样容易产生致癌物，并且细菌也会大量繁殖，影响人体健康。

　　烧白开水的正确方法

　　许多人都烧过开水，但很多人都不知道的是，水在烧开后要继续煮沸3分钟。自来水中含有用作消毒杀菌的氯化物，在水烧开后继续在煮3分钟左右，可以更有效地清除残留的氯化物。但继续加热的时间不要过长，煮沸3分钟后就要关火，煮的时间过长也会导致水里的亚硝酸盐增多。

　　白开水里加这些食物一起喝更养肝

　　1、红枣

　　红枣水有护肝功效相信很多人都知道，每天让肝功能较差的人喝一定量的红枣水，可以起到养护肝脏，促进肝脏解毒排毒的作用。中医认为红枣水有补气养血、疏肝解郁的功效，泡红枣水时可以将果肉丰富的红枣掰开，再用温水泡发，这样维生素更利于肝脏吸收。

　　2、柠檬

　　柠檬被誉为是养肝排毒、养颜美白的上佳水果。晨起时喝上一杯柠檬水有很好的养肝作用，柠檬中的柠檬酸有助促进胆汁的生成，充足的胆汁能帮助身体清楚毒素，减轻肝脏负担。

　　3、金银花

　　金银花有很好的降火清肝作用，另外对于消化问题引起的口臭、便秘也有很好的效果。金银花本身具有清热解毒、抗菌抗病毒的作用，还有美容减肥的功效。特别是经常喝酒的人士，可以多用金银花泡水喝来养护肝脏。

　　4、菊花

　　菊花泡水喝略带苦味，但却有很好的养肝作用。菊花有疏散风热、平抑肝阳、清肝明目、清热解毒的功效，同时菊花中所含的微量元素硒，也是养护肝脏必不可少的营养物质。

　　5、玫瑰花

　　玫瑰花泡水滋味甘美，略带苦味，对由于于压力过大、思绪不宁引起的郁结、肝火有很好的调养效果。特别是忙累工作了一天之后，喝上一杯玫瑰花泡的水，不仅有养肝安神的功效，还能消除疲劳。

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