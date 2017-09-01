不怕死！35岁男子得肝癌，每天还瞒医生偷喝5瓶酒！

核心提示：酒精是肝脏的头号天敌，一旦超过身体可承受的酒精范围，每多喝一杯酒都是对肝脏的一次重伤，并且被损害的肝功能，可能还会悄悄地发生肝硬化，甚至癌变。

酒精是肝脏的头号天敌，一旦超过身体可承受的酒精范围，每多喝一杯酒都是对肝脏的一次重伤，并且被损害的肝功能，可能还会悄悄地发生肝硬化，甚至癌变。

肝癌病人嗜酒如命 患病期间还悄悄喝酒

刘先生今年35岁，是重庆某乡镇的一位赤脚医生，但他一点都不爱惜自己的身体，肝区隐痛好几个月也不管，每天还是照样喝酒。

夏天天热时，更是把酒当饮料，最多一天可以喝20瓶啤酒。

直到出现明显肝区疼痛，身体逐渐消瘦等不适，才到重庆市肿瘤医院来检查。

经过检查，肝胆肿瘤外科主任邓和军确诊他得了中晚期肝癌，建议不要再喝酒，而且立即住院治疗。

但酒瘾大的刘先生，哪儿忍得住不喝酒？在住院期间，刘先生还瞒着医生和家人，每天悄悄喝5瓶啤酒。

由于依从性特别差，刘先生最后因肝功能衰竭，医治无效死亡。





摄入的酒越多 癌变的风险越大

“超量的酒，多喝一滴都是向肝癌多靠近一步。”

邓主任表示，酒精对人体肝脏、肾脏、胃肠等脏器的影响，主要源于乙醛。喝下的酒越多，体内积累的乙醛就会越多。

酒精到了体内，3~5分钟血液中的酒精浓度就会升高，30~60分钟血中酒精可达到顶峰，其中小肠吸收80%，胃吸收20%。

酒精大部分是在肝内代谢，只有2~10%由肾、肺排泄。

人在喝酒后，乙醇先由乙醇脱氢酶转换成乙醛，再由乙醛脱氢酶转换成乙酸，最后分解为水与二氧化碳。

其实，乙醇和乙酸对人体危害不大，最要命的是乙醛。

乙醛就如甲醛，会对很多组织器官产生毒性作用，如损伤细胞DNA、诱发癌症等。

酒精对肝脏的危害也是慢慢累积的，长期大量饮酒，肝脏病变会出现酒精性脂肪肝→酒精性肝炎→酒精性肝硬化的变化，最后诱发肝癌。





控制摄入量 酒后不适吃点维生素C

为了减少喝酒带来的伤害，很多人会在喝之前服用一些解酒药。但邓主任说，所谓的解酒药，大多是增强肝脏酒精代谢作用的保肝类药物或保健品。

喝酒前服用此类护肝药或保健品，一定程度上会减少酒精的毒性作用，但解酒效果有限。

“不要因为一时兴奋就豪饮，或苦劝他人喝酒。无论酒量好不好，都要控制酒精的摄入量。那些喝酒易脸红的人最好不喝。”

邓主任说，男性饮酒每天超过40g，女性超过20g酒精就算过量饮酒。

此外，为避免酒后不适，建议不要空腹喝酒。

如果酒后觉得难受，可喝西瓜汁、吃番茄、香蕉，或喝蜂蜜水等加快酒精排泄，口服6-10片维生素C片也有一定解酒作用。