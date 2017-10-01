肝炎加重有前兆！身体有这些变化，乙肝要“变身”了！

核心提示：乙肝是指机体被乙肝病毒感染后，进行乙肝六项检测后显示阳性结果的一种疾病，发病时间不一，受很多因素的影响，也会继续发展，恶化成中重度以及肝硬化甚至肝癌。下面一起来看看不同程度的恶化会有什么症状以及要如何预防。

乙肝是指机体被乙肝病毒感染后，进行乙肝六项检测后显示阳性结果的一种疾病，发病时间不一，受很多因素的影响，也会继续发展，恶化成中重度以及肝硬化甚至肝癌。下面一起来看看不同程度的恶化会有什么症状以及要如何预防。



由无症状表面抗原阳性携带者发展为慢性轻度肝炎的症状

大多数的乙肝患者是表面抗原阳性携带者，没有什么症状，平常的生活不受影响，一般不用治疗。

但如果会时常感到乏力，肝区感到不舒服，不想吃饭，尿黄，进行血清检验发现谷丙转氨酶（ALT）轻度异常，可能就发展成轻度的慢性肝炎了。

由轻度慢性乙肝发展成为中度、重度慢性乙肝的症状

轻度慢性乙肝症状一般比较轻，肝功轻度异常，如症状加重，如有食欲不振，恶心，呕吐、腹胀、腹泻等；体征日见明显，面色发黄，有肝掌，皮肤可见蜘蛛痣；肝功严重异常，转氨酶球蛋白有明显升高，血清胆红素含量有40~170毫摩尔/升，凝血酶原活动度低于64%；这个时候就表示慢性肝炎已进入中度、重度阶段。





已发展成为慢性重型肝炎的症状

发展成重型肝炎主要有重度乏力，腹水，肝昏迷，消化道出血等多种症状，肝脏有大片或亚大片状坏死，病情危重，生化检验结果显示，血清胆红素已经高于170毫摩尔/升，而凝血酶原活动度已低于40%。

已经由慢性肝炎发展为肝硬化的症状

主要有面色发黑，腹胀，下肢水肿，鼻牙出血等特征性的症状。白蛋白降低，球蛋白升高，凝血酶原活动度低于65%，肝脏缩小、有结节形成，门脉增宽等，胃肠道造影示食管、胃底静脉曲张。该型的中、晚期常可伴随腹水、消化道出血等并发症。





已经由慢性肝炎发展为肝癌的症状

肝癌的早期因为可能没有明显的症状， CT、核磁共振、B超等影像学检查相对可靠，化验甲胎蛋白持续大于400ng/ml的慢性肝炎患者特别要注意及时进行影像学检查，中、晚期的肝癌一般都有明显的肝区疼痛、消瘦明显、肝脏肿大症状和体征。

如何预防乙肝恶化？

1、养成良好的生活方式，发现有乙肝要及时治疗，不要过于劳累，忌烟忌酒，吃高蛋白低脂肪的食物，不吃刺激性食物，坚持锻炼。

2、定期进行体检工作。特别是要做肝功能全项，乙肝两对半，乙肝病毒DNA检查，甲胎蛋白，b超检查。发现问题，尽快做进一步的检查，如果怀疑有肿瘤时，应做核磁共振等相关影像检查。

3、及时进行乙肝抗病毒治疗。如肝功能明显异常、乙肝病毒复制活跃、肝纤维化严重，应及时治疗。