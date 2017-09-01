很遗憾告知：3种人的脂肪肝很可能癌变，希望你不在里面！

核心提示：由于轻度脂肪肝大多没有症状，因此很多人被告知得了脂肪肝都毫不在意，但脂肪肝也是肝硬化甚至肝癌的潜在病因，脂肪肝在什么情况下会癌变呢？哪些人需要高度警惕？

由于轻度脂肪肝大多没有症状，因此很多人被告知得了脂肪肝都毫不在意，但脂肪肝也是肝硬化甚至肝癌的潜在病因，脂肪肝在什么情况下会癌变呢？哪些人需要高度警惕？

问题一：脂肪肝会癌变吗？

脂肪肝是肝脏脂肪代谢失调所致，长期肝细胞变性会引起肝细胞损伤，炎症加重，最终导致肝功能受损。

如果不积极治疗，10%~20%的单纯性脂肪肝会发展为脂肪性肝炎。十年后，这些脂肪性肝炎会进展到肝硬化，甚至发展成肝癌。

假如脂肪肝走到肝硬化失代偿期，治疗难度会大大增加，病人还会伴随一系列并发症。

问题二：哪些人患了脂肪肝会癌变？

以下三类人是脂肪肝癌变的高危人群：





1、有脂肪肝还喝酒的人

因为酒精在肝脏中代谢，其代谢产物乙醛对肝脏有直接毒副作用。

正是因为酒精的大量摄入，肝脏对脂肪等物质的代谢及利用会受阻碍，这就导致脂肪堆积在肝内。

如果脂肪肝患者持续大量喝酒，脂肪肝会很快发展为肝硬化，甚至癌变。

2、40岁以上有肝炎史的人

如果脂肪肝合并有病毒性肝炎，那就更要小心。

40岁以上肝癌的发病率呈快速上升趋势，尤其是男性要更加注意。

3、不治疗和定期体检的人

早期脂肪肝只要将饮食和运动结合起来，是可以逆转的，但需要长期坚持。

而B超是查出脂肪肝的方法之一，能够观察脂肪肝演变，健康人群也能以此筛查脂肪肝。

如果没有定期检查，监测病情，脂肪肝恶化的情况就无从知晓。

脂肪肝是否癌变关键看两件事





1、饮食治疗

脂肪肝患者要改掉暴饮暴食、大鱼大肉的习惯，但也不能只吃素，而是保持营养均衡。

平时用白肉代替红肉，严格控制油、盐、糖的摄入量，并多补充蔬菜水果。

在健康饮食的调理下，脂肪肝可以被逆转，但如果不坚持，脂肪肝随时都会复发。

2、坚持锻炼

运动是消除脂肪肝的方法，也是脂肪肝治疗的一个手段。

如果是比较年轻的脂肪肝病人，可根据自身兴趣做一些心率变化、运动强度较大的运动，如游泳、爬山、骑行等。

运动时间可以选在晚餐后的1小时进行，每次有氧运动的时间必须超过30分钟，才能起到减脂效果。

每天锻炼的时间和项目要根据自己体质来，从小的运动量开始循序渐进，慢慢达到适当的运动量，以达到消耗体内脂肪的目的。