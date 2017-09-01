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26岁小伙喝酒喝到咳血，7次进医院，终患肝癌！

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2017-09-2639健康网
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核心提示：喝酒伤肝是大家都明白的道理，但真正重视的人寥寥无几。生活中许多男性或因为工作，或出于爱好，“豪饮”早已成为家常便饭。

喝酒伤肝是大家都明白的道理，但真正重视的人寥寥无几。生活中许多男性或因为工作，或出于爱好，“豪饮”早已成为家常便饭。26岁的林先生就是一位嗜酒之人，让他万万没想到的是，这个爱好竟让他惹上肝癌。

小伙常“豪饮”终患肝癌

林先生嗜酒成性，隔三差五就会和朋友聚会，每次都是不醉不归。

一次聚会后，隔天林先生居然咳出了血，感觉情况不妙的他马上到医院就诊，医生确诊他为严重的肝硬化，病因就是喝酒。

南京市第二医院副院长易永祥说，林先生这种病例是典型的喝酒导致的肝脏损伤。

喝太多酒会让脂肪堆积在肝脏，任其发展就会出现酒精性肝炎。如果这时还没有进行治疗，就会进展到酒精性肝硬化。

正常的肝脏就像海绵，静脉血能顺利通过，并被过滤，而得了肝硬化后的肝脏就像一块砖头，静脉血没办法通过，只能涌到其他器官，患者可能出现脾脏变大、食道静脉曲张等并发症。

检查看出，林先生食管部的静脉血管已经像小拇指般粗大，血管壁极薄，这也是林先生为什么咳血的原因。

但遗憾的是，虽然林先生在治疗后身体好转出院了，但生活习惯一点也没改变，由于食道出血的问题，他反复七次进医院，最后被确诊为肝癌。


长期饮酒还可能影响脑细胞

该院副院长杨永峰表示，长期饮酒的话，男性平均折合到每天40g酒精，女性20g酒精，连续5年就会导致酒精性肝损伤。如果折合到低度白酒，男性大约是二两，高度白酒则不到二两。

而3到5度的啤酒，2瓶下肚的酒精含量也超过30g了，如果连续喝上个10年，有很大的可能会转化为肝硬化。

杨院长强调，上面这些数值仅为均值，一些不怎么能喝的人，可能喝酒没达到这个量已经出现了酒精性肝损伤。

长期饮酒还可能影响脑细胞，出现共济失调、手部震颤等酒精性脑病的症状。

其实，在肝损害发展为肝硬化前，戒酒还是来得及的，肝硬化阶段的肝损害已经无法逆转，再不积极治疗，等着你的就是肝癌了。


延伸：这些说法对吗？

1、一次醉酒等于患了一次肝炎？

杨院长：这种说法听上去比较恐怖，事实是有点道理的。醉酒说明酒精的摄入量已超出人体耐受的最大值，对身体多个脏器都有损害，而第一个受害的就是肝脏。有的人醉酒一次，可能到第二天早上酒精还没完全代谢干净。

2、酒量是可以练出来的？

杨院长：酒量和人体本身有关。喝酒多可能会让酒量小幅提高，但觉得不要指望能成为“酒仙”，而且这微不足道的提高也是以伤身做代价的。

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