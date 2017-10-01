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痛心！33岁律师得肝癌去世，妻子得知真相却后悔不已！

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2017-10-0239健康网
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核心提示：小江是一名年轻律师，本拥有着光明的前途，然而却患上肝癌，最终不幸去世，让人惋惜不已。到底是什么原因所致？如何避免这一类悲剧的发生？

小江是一名年轻律师，本拥有着光明的前途，然而却患上肝癌，最终不幸去世，让人惋惜不已。到底是什么原因所致？如何避免这一类悲剧的发生？

为事业为家庭，隐瞒病情终至恶化

肿瘤科王清波副主任医师说，前几年刚刚踏入社会，紧张的工作、频繁的饭局，让小江惹上重型肝炎。

经过一段时间的调养，小江的肝功能已接近正常，但B超提示已进入肝硬化。医生叮嘱小江需终生服用抗乙肝病毒药物，并定期复查。

小江担心社会对乙肝病人有偏见，选择隐瞒自己的病情，就连新婚的妻子都不知道。因为怕“露馅”，小江还逐渐减少了服药和复查的次数。

一个月过去了，没事；三个月过去了，也没什么不舒服，小江便自信地认为自己“康复”了。

直到去年五月，小江感觉到右下肢疼痛不适，休息后也很难缓解，而且症状越来越加重，小江赶紧来到医院就诊。

王主任检查后建议做磁共振检查，结果提示髋骨转移，再进一步查腹部彩超，最后确诊为肝癌晚期！

在进行多种治疗后，小江还是因病情过重不幸去世，年仅33岁。直到那时，小江的妻子才知道他的乙肝及肝硬化病史。


避免“肝癌三部曲”，慢性肝病切记定期复查

王主任介绍，原发性肝癌是我国常见恶性肿瘤之一，因为起病隐匿，早期症状很不明显，加之病情进展快，大部分患者确诊时已为局部晚期，或发生转移，预后效果极差。所以“早发现早治疗”对保证患者生存质量非常重要。

肝癌病因主要还是肝炎病毒的感染，乙肝——肝炎后肝硬化——原发性肝癌就是我们熟知的“肝癌三部曲”。

日常生活中，首先我们要做好预防工作，如预防肝炎、不吃霉变食物、戒烟戒酒等。

除此以外，早期筛查也很重要。检查指标包括甲胎蛋白和肝脏超声检查。

对超过40岁的男性、超过50岁的女性，有HBV感染，酗酒、合并糖尿病，有肝癌家族史的高危人群，每隔半年要做一次检查。


选对治疗方法，中晚期患者也能提高生存期

肝癌的首选治疗方法必然是外科手术，而对大部分确诊时已是中晚期的病人来说，常常已错过手术机会，那么就要积极采用非手术治疗，以提高患者生存质量。

肝癌的非手术治疗手段有很多，主要有放疗、化疗、局部消融治疗、中药治疗等。

王主任指出，肝癌的病理基础多为慢性肝病或肝硬化，因此恶性程度高、治疗难度大，需根据患者的一般情况及肝功能，综合考虑肝癌病理类型、部位、转移等情况，为患者制定最好的个体化治疗方案。

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