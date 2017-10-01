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喝醉并不，的是喝醉后做这些事情

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2017-10-0139健康网李元
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喝酒可以在应酬的时候增进感情，也可以在朋友聚会的时候提高兴致，适量喝酒也有助于身体健康。但是男人在喝酒以后，最好不要做以下的事情，小心身体会抗议。

　　1、酒后不要大量喝浓茶、咖啡和汽水

　　酒后如果喝浓茶的话，会导致心脏处于比较兴奋的状态，对肾脏功能也有负面的影响;酒后也不要再喝过多的咖啡，以免出现严重缺水的情况;汽水也不能大量喝，这样人体对酒精的吸收速度会加快，不利于肝脏功能的正常运转，还可以导致急性胃炎。

　　2、酒后不要立刻睡觉

　　有些人喝完酒习惯倒头大睡，这样是不对的。酒精主要依靠肝脏消化，马上睡觉的话，身体各机能的运转会变得缓慢，不利于肝脏健康，很容易患上脂肪肝。因此，喝酒以后可以用冷水洗一洗脸，然后坐下休息。如果是喝酒过量的人，更加不能马上睡觉，这样很可能会陷入深度昏迷的状态，这时候家人应该密切留意醉酒者，每隔2小时就叫醒一次，引导他喝一些白开水，直到清醒为止。


　　3、酒后不要吃醒酒药

　　醒酒药其实只能对于醉酒情况有暂时性缓解，实际上会延长醉酒的时间。因此醉酒后建议大量饮用白开水，也可以喝一些运动型饮料，补充电解质。

　　4、酒后不要吃退烧药

　　很多药品会和酒精产生化学反应，产生一些毒性物质，如果酒后服用退烧药的话，药里的羟苯基乙酰胺遇上酒精会发生作用，产生有毒的物质，引发肝脏发炎，甚至造成严重损伤。如果需要服用，最好选择布洛芬，并且在第二天早晨服用。另外，降糖药、降压药、头孢类抗生素也要尽量避免。


　　5、酒后不要运动

　　酒精具有利水的作用，因此喝醉的时候人体会流失更多的水分，容易产生脱水现象，如果这个时候运动，会使脱水的情况加剧。酒后尤其要避免游泳，这样会加快身体散热速度，导致低血糖性昏厥、腿抽筋等情况。

　　6、酒后别睡电热毯

　　当人饮酒过度时，身体的体温调节产生失调，导致热量散失速度加快，会让人感到身体发冷，这时应该对身体保暖。但是建议避免使用电热毯，冠心病、高血压的患者更加要注意。因为醉酒后血管会扩张，心跳加速，身体的新陈代谢也会加快，导致血压上升，电热毯加热过快，会诱发这些患者产生心绞痛、心梗等严重疾病。如果感到身体发冷，可以在被子里放一个热水袋，多喝一些开水。

　　7、酒后不要立刻洗澡

　　酒后不能立即洗澡，无论是冷水澡还是热水澡。洗冷水澡的话，皮肤受到冷水的刺激，会使血管急剧收缩，容易得感冒，甚至血管破裂。醉酒后人体积聚了许多热量，这时候洗热水澡，会导致热量散发更加困难，加重醉酒的症状，还有可能导致昏倒。


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