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14岁男孩患上肝衰竭，“凶手”是这一种常见药！

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2017-09-0339健康网李元
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核心提示：由于患者不按要求剂量服药，近年来，由于服药不当诱发急性肝衰竭的发病率越来越高。

在所有肝病中，有一种肝病常常被忽略——急性药物性肝病。近年来，由于服药不当诱发急性肝衰竭的发病率越来越高，究其原因，大多是由于患者不按要求剂量服药，导致药效叠加，从而对肝脏造成不可逆的损伤。

一把感冒药让14岁男孩患上肝衰竭

4月中旬，来自江西的小宝突然有点咳嗽，妈妈就带着他到家附近常去的私人诊所拿药。“平日里我们感冒咳嗽，都是这个医生开的药，吃了就没事了”，小宝妈妈说。

根据小宝描述的情况，医生用正方形的白纸包了4包药，据小宝妈妈回忆，每小包里大概有五六种药片，医生告诉他们，吃四次药，每天三次。

吃完第二包配药，小宝咳嗽倒是减轻了，但是精神状态变差了，全身出现还莫名瘙痒，妈妈赶紧给他停了药。

到5月初，小宝全身慢慢变黄，体重下降，还整天精神恍惚，妈妈赶紧带他去县医院，一检查发现，黄疸值已经升到128；等小宝转到杭州治疗时，黄疸指数已经高达518。

目前小宝已经接受了两次人工肝治疗，虽然病情有所好转，但依然需要密切观察。


一包感冒药为何有如此大的威力？

小宝的主治医师高海女介绍，其实每年都会接诊很多由于感冒药、止痛药而导致肝脏出现问题的病人。

中草药、抗结核类药物、感冒药，这是最容易诱发急性肝衰竭病症的前三类药物。

“现在市面上的感冒药中，都含有一种叫‘对乙酰氨基酚’的成分，是世界公认的解热镇痛药物，但很多人在服药时不看药品说明书，想吃多少就吃多少，还抱着‘多吃点好得快’的想法。任何药物一旦超出服用剂量，就会变身毒药。短期过量服用对乙酰氨基酚就有可能诱发肝衰竭。”

对于安全用药，高主任给出了下面几点提示：

1、用药一定要遵医嘱

千万不能自行加大药量。比如常用的感冒药泰诺、感冒宁，包括小儿退烧药泰诺林等，都含有对乙醯氨基酚，如果一天食用量超过1g，就会导致中毒。


2、用药最好简单

2~3种药比较正常，一次性服用5、6种药甚至更多，加大了肝脏负担，就容易诱发肝损伤、肝衰竭。

3、最好不要擅自用药

很多人会在家里备着中成药，感冒了就自己吃点。

其实在业内，很多中成药里都含有西药的对乙醯氨基酚，不能随意大量服用。

私人诊所的行医资质需要认定，而且诊疗条件有限，不建议选择。

4、感冒了不要喝酒

尤其是吃药以后。有些人认为感冒了喝酒可以发汗，这是很危险的。

5、肝病患者用药需更慎重

肝病患者用药一定要遵照医嘱，不可擅自服药。

最重要的是，一旦服药后出现全身无力、皮肤瘙痒等症状，一定要在24~48小时内到正规医院就诊。

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