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肝功能正常，他还是逃不过肝硬化！医生劝乙肝病人一句话

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2017-09-2439健康网
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核心提示：下面要说的杨先生的遭遇，为大家敲响了警钟：刚查出携带乙肝病毒时非常关心身体。过了几年，就把医嘱忘得一干二净，平时肝功检查也没事，但肝硬化已经悄悄靠近！

在我们身边有不少乙肝病毒携带者，平时身体没什么问题，也不会定期去复查。但是，下面要说的杨先生的遭遇，为大家敲响了警钟：刚查出携带乙肝病毒时非常关心身体。过了几年，就把医嘱忘得一干二净，平时肝功检查也没事，但肝硬化已经悄悄靠近！

警惕放松，肝硬化悄悄发生

48岁的杨先生是企业高管，平时应酬频繁。

5年前，杨先生被查出携带乙肝病毒，一开始他特别害怕，很重视医生的嘱咐，每隔3~6个月就去做复查。

过了两三年，病情一直控制得不错，他想着应该没啥问题了，就决定一年查一次，而且检查项目也越来越少，只查肝功能。

“我经常和朋友聚会应酬，熬夜加班，也没感到哪里不舒服，偶尔有点疲劳，会吃些中药调理，老婆还给我买了保健品，平时也有吃。”

杨先生说，去年他干脆没去复查，医生的“尽量不要喝酒，少吃损害肝的药物，注意休息、适当锻炼”等叮嘱，他早就抛诸脑后。

半个月前，杨先生总是觉得累，脸色很差，刷牙时牙龈出血，就到医院就诊，结果被诊断为肝硬化，脾肿大。


定期复查的乙肝病毒携带者很少

慢性乙肝病毒携带者指的是，血液中检测到乙肝病毒表面抗原阳性，但病毒没有活跃，没有出现肝炎活动或肝纤维化。

邵逸夫医院肝病感染科周志慧主任医师提醒，许多患者都跟杨先生一样，一开始查得很勤快，但一两年后就松懈了。偶然想起来了，就隔个两三年查一次肝功能，但是，隐匿性肝硬化的肝功能一般都是正常的。

肝功能、B超每项检查都不能少

周医师介绍，在日常生活中，乙肝病毒携带者虽然不会有不适症状，但乙肝病毒是十分“狡猾”的。


倘若携带者不注意健康，过度疲劳、大量喝酒等，病毒就可能从“潜伏”变为“活动”，病毒的反复活动会让肝炎逐步发展肝纤维化，甚至肝硬化。

很多肝炎患者，由于肝功能出现异常，可能有相应的症状，比如恶心、乏力、食欲下降等，但遗憾的是，一些病人的肝炎活动非常隐匿，需要通过影像学检查，甚至肝活检才会被发现。

“像杨先生那样，忽视医生嘱咐，后来发展为隐匿性肝硬化的患者，每星期我都会碰到。”

周医师说，在门诊时她会不厌其烦地告诉病人：“一定要复查，每3~6月查一次肝功能、乙肝三系、HBV-DNA，每6~12月复查甲胎蛋白、血常规、肝胆胰脾B超，平时还要养成健康的生活习惯。”

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